今年3月に完全体で復帰した7人組グループ・BTSの『ARIRANG』（アリラン）が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」にて、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」と「合算アルバムランキング」で1位を獲得。2冠を達成した。【上半期ランキング2026】合算アルバムランキング「アルバムランキング」において、海外アーティストによる上半期アルバム1位獲得は、2020年度にBTSが獲得した『MAP OF THE SOUL:7 〜THE J