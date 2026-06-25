日本マクドナルドは、「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新テレビCM、ビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇を、30日より放送する。【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCMビッグマックと“I FEEL COKE”のコラボCMシリーズは2024年