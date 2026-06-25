櫻坂46の森田ひかるが、日本マクドナルドの新CMに初出演することが決定した。あわせてインタビューも公開された。【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM森田が出演するのは、30日より放送するビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇。「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のア