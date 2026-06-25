Hey! Say! JUMP・山田涼介（33）と俳優・堀田真由（28）がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30）の制作発表記者会見に出席。共演シーンについて語った。【写真】うつくしい…笑顔で手を振る堀田真由本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木