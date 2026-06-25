Hey! Say! JUMP・山田涼介と俳優・木戸大聖がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30）の制作発表記者会見に出席。共演シーンを振り返った。【写真】さわやか…！スーツ＆めがねでかっこいい木戸大聖木戸は「朝イチに山田さんと走るシーンがあって、いろいろなカットを撮影した中でも、車と並走して100メートル以上走るシーンがありました」