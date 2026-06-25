Hey! Say! JUMPの山田涼介がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30）の制作発表記者会見に出席した。【写真】“黒髪前髪ありビジュ”の山田涼介山田は、自身が演じる遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠について「どこか危うさやはかなさを持っている男の子」と説明。そのうえで、「原作の中では、すごく美男子だと書かれているんですが、