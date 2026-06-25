ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる木原龍一と三浦璃来が、日本マクドナルドの新CMに初出演することが25日、発表された。併せて2人のインタビューも公開された。【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM2人が出演するのは、30日より放送するビッグマック「あの頃も今も、夏といえば