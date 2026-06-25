２５日発表の「オリコン上半期ランキング２０２６」の「作品別売上数部門」における「合算シングルランキング」で、「Ｍ！ＬＫ」が「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」で自身初の１位を獲得した。Ｍ！ＬＫは上半期の全１０部門を通して初の１位となる。ＣＤ、ダウンロード、ストリーミングを合算しての同部門で史上最高ポイントを記録。山中柔太朗（２４）は「この１位は（ファンの）みんなの１位。たくさん聴いてくれて、たくさ