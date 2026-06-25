記事ポイント8月9日東京国際フォーラムで中学生向け無料イベント開催みやぞんが商業高校の魅力を語るゲスト登壇令和7年度卒業生の65%が大学・専修学校へ進学 東京都教育庁は、令和8年8月9日(日)に東京国際フォーラムにて、「”NEXT”――都立商業高校セッション 〜あなたの商業高校のイメージをアップデート！〜」を開催します。中学3年生・保護者・中学校教員を主な対象に、商業高校の学びや進路を紹介するイベントで、商業