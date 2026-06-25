韓国の女性６人組グループ「ＩＶＥ」が２４日、東京ドームでワールドツアーの東京公演を行った。日本公演は大阪と合わせ３公演で計１２万７０００人を動員。２０２４年以来の東京ドームの舞台に、イソ（１９）が「東京、ヤッホー！」とあいさつすると、ユジン（２２）は「２年ぶりに帰ってきました！今日もＤＩＶＥ（ファンネーム）の皆さんが会場をいっぱい埋めてくださって幸せ」と話した。ステージでは「ＢＬＡＣＫＨＯ