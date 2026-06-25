記事ポイント暑さ指数(WBGT)を5段階・1時間ごとにリアルタイム更新熱中症警戒アラート発令時はL字型表示へ自動切替提供期間は5月1日〜9月30日の5か月間 ニッポンダイナミックシステムズは、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』の暑さ指数(WBGT)コンテンツに、「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」の表示機能を追加しました。アラート発令時にはサイネージの表示がL字型へ自動的に切