◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ練習日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）前週の下部ツアーで３年ぶりの優勝を飾った吉本ここね（不二サッシ）が、レギュラーツアー今季４戦目に挑む。逆転で制した大会を「リーダーボードを全く見ていなかったので、優勝した瞬間はビックリしちゃって。時間がたってからじわじわと、よかったなって。初優勝の時よりうれしいです」と振り返った