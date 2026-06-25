記事ポイント混雑を避け、地元の人が愛す京都の穴場スポットを動画で紹介小説家・志賀内泰弘と案内人・下戸眞由美がコラボ動画配信を開始第一弾は晴明神社を起点に一條戻橋界隈の癒しスポットをめぐる旅 京都癒しの旅が、小説家・志賀内泰弘とコラボして、ガイドブックに載らない地元ゆかりの静かな京都スポットを紹介する動画配信を始めました。第一弾「一條戻橋界隈ぶらり旅」は、陰陽師・安倍晴明を祀る晴明神社からスター