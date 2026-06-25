政府は、AI・半導体など17の戦略分野における官民投資の規模について、370兆円以上を想定していると明らかにしました。高市総理「国が一歩前に出て、国内投資を強力に後押ししていく」投資の想定額を分野ごとに見ると、▼「AI・半導体」ではロボットが自律的に動く技術、「フィジカルAI」に2040年度までに10.5兆円、▼「半導体」に68兆円などとなっています。▼また、“次世代のエネルギー”として期待される「核融合発電」につい