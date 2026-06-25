「オリコン上半期ランキング2026」が発表され、シングルランキング1位にSnow Manの「BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」が輝いた。期間内で96・1万枚を売り上げ、男性アーティスト史上初となる4回目の1位を獲得した。同作は今年の最高初週売り上げ90・7万枚を記録する形で、5月11日付の「オリコン週間シングルランキング」に初登場。男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売り上げ80万枚超えを記録した。同時