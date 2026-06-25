気象台は、25日午前3時54分に、レベル３大雨警報を大牟田市に発表しました。筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■福岡市●レベル２大雨注意報■大牟田市●レベル３大雨警報【発表】■久留米市●レベル２大雨注意報■飯塚市●レベル２大雨注意報■柳川市●レベル２大雨注意報■八女市●レベル２大雨注意報■筑後市●レベル２大雨注意報■大川市●レベル２大雨注意報■豊前市●レ