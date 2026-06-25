「オリコン上半期ランキング2026」が発表され、「上半期合算アルバムランキング」と「上半期アルバムランキング」は、今年3月に完全体の7人で復帰したしたBTSの「ARIRANG」が2冠を獲得した。海外アーティストによる上半期アルバム1位獲得は、20年度にBTSが獲得した「MAP OF THE SOUL：7〜THE JOURNEY〜」以来6年ぶり、自身通算2度目。海外アーティストによる同ランキング通算2度の1位獲得は史上初。期間内売り上げは72・8万枚で