2年ぶりの凱旋（がいせん）に4万8000人が熱狂した。韓国の6人組ガールズグループ、IVE（アイヴ）が24日、2度目となるワールドツアー「IVE WORLD TOUR‘SHOW WHAT I AM’」の東京ドーム公演を行った。ユジン（22）が「東京ドームにIVEが帰ってきたぞ〜！」と叫ぶと大歓声が起きた。序盤から「XOXZ」「Baddie」と立て続けにタイトル曲を披露し、熱気は一気に最高潮。中盤にはそれぞれの個性が際立つソロステージを繰り広げた。ウォ