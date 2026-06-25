「オリコン上半期ランキング2026」が発表され、各部門で異なるアーティストが1位を獲得するなど多彩な顔ぶれが並んだ。5人組ダンスボーカルグループM！LKの「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」が「作品別売上数部門」の合算シングルランキングで自身初の1位を獲得。上半期全10部門（合算シングル、ストリーミングなど）を通じて頂点に立った。両曲ともストリーミング再生数は期間内で1億回超えを記録。佐野勇斗（28）は「本当にあり