25日午前3時40分、山国川上流部に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇大分県中津市〇福岡県上毛町◆エリアごとに詳しく【警戒レベル３相当】柿坂基準観測所（中津市）受け持ち区間これは、高齢者等避難の発令の目安です。山国川の柿坂基準観測所（中津市）では、25日07時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発