NY株式24日（NY時間14:24）（日本時間03:24） ダウ平均51905.40（+238.56+0.46%） ナスダック25548.03（-39.01-0.15%） CME日経平均先物69265（大証終比：-295-0.43%） 欧州株式24日終値 英FT100 10461.63（+32.78+0.31%） 独DAX 24740.36（-153.22-0.62%） 仏CAC40 8385.49（+44.78+0.54%） 米国債利回り 2年債 4.139（-0.059） 10年債 4.398（-0.099） 30年債 4.852