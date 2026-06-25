[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](シアトル)※04:00開始<出場メンバー>[ボスニア・ヘルツェゴビナ]先発GK 1 ニコラ・バシリDF 5 セアド・コラシナツDF 18 二コラ カティッチDF 21 スティエパン ラデリッチDF 24 A. MalićMF 13 イヴァン バシッチMF 14 イバン・シュニッチMF 19 ケリム アライベゴヴィッチMF 20 エスミル バイラクタレヴィッチFW 10 エルメディン・デミロビッチFW 11 エディン・ジェコ控えGK 12 ムラ