[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](バンクーバー)※04:00開始<出場メンバー>[スイス]先発GK 1 グレゴール・コベルDF 4 ニコ・エルベディDF 5 マヌエル・アカンジDF 13 リカルド・ロドリゲスDF 25 ルカ・ジャックMF 8 レモ・フロイラーMF 9 ヨハン・マンザンビMF 10 グラニト・ジャカMF 15 ジブリル・ソウMF 17 ルベン・バルガスFW 7 ブレール・エンボロ控えGK 12 イヴォン ムヴォゴGK 21 マルヴィン ケラーDF 3 シルバン