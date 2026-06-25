アメリカのルビオ国務長官はイランとの戦闘終結の最終合意に向けた実務者協議が30日にスイスで開かれるとの見通しを示しました。アメリカルビオ国務長官「私の記憶が正しければ、実務協議の担当者はスイスに戻ります。チームは30日に再び協議を行う予定です」ルビオ国務長官は、アメリカとイランの戦闘終結の最終合意に向けた実務者レベルの協議の開催について、このように話しました。協議では、核問題やイランに対する経済制裁