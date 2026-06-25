記事ポイント百鬼発「Sugar Lacy」が2026年6月より本格展開66,000円〜・約4週間でオーダーメイド衣装を一着制作求人パッケージで採用ブランディング支援もセット提供 百鬼は、オーダーメイド衣装ブランド「Sugar Lacy(シュガーレイシー)」の活動を2026年6月1日より本格展開しました。コンセプトカフェ「MAID en PINK」の制服制作を原点に、生誕祭衣装やイベント衣装の制作へと実績を広げてきたブランドです。アパレル業界で5