記事ポイント2026年6月20日〜9月8日、仙台アンパンマンミュージアムに水あそびエリア登場服・おむつのまま遊べる水遊具4種類と着替えスペース完備ステージショー・キャラクターグリーティングを毎日開催 仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2026年6月20日(土)から9月8日(火)まで、「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。水に触れながら涼しく体を動かして遊べる半屋内エリアで、服