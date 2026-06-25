記事ポイントミシュランセレクテッドBrianza Group、名古屋・栄に6月11日初出店希少食材を生産者直送で仕入れ、ランチ3,800円〜ディナー12,000円のコースGEORGE HAYASHIの描き下ろしアートを飾る82席・完全個室2部屋完備 Brianza Groupが、名古屋・栄の新ラグジュアリーモール「HAERA」にモダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」を2026年6月11日にオープンしました。グループにとって9店舗目、東海地方では初の