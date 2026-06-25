記事ポイントセルフ受付端末「薬師丸撫子」で処方箋スキャン・情報入力を患者が完結「Pas-IS」連携で遠隔・他店舗による処方箋入力の分担が可能受付・入力の省人化で薬剤師が服薬指導に集中できる環境を実現 NeoXとOZは、2026年6月11日より、次世代薬局システム「スマート薬局」と遠隔処方箋入力サービス「Pas-IS」を連携させた協業を開始しました。受付から処方箋入力、帳票出力までの一連の流れを再設計し、各店舗での省人