記事ポイントMIKIMOTOグローバルキャンペーンに北川景子が出演「迷ったらパール」と語る北川景子のパールへの想い世代を超えて娘へ受け継ぐ「Bow Charm」の物語 MIKIMOTOは、2026年6月11日より女優・北川景子を起用したグローバルキャンペーン「1893 MIKIMOTO -Time on a string-」を公開しました。今年3月に始動した本キャンペーンは、真珠を連ねるように時を紡ぎ、人々の人生に寄り添うミキモトパールの普遍的な美しさと、