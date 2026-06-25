１３日、ブラジル・サルバドルのペロウリーニョ地区で、同国北東部の伝統舞踊を披露するダンサー。（サルバドル＝新華社記者／金皓原）【新華社サルバドル6月24日】ブラジル北東部バイーア州の州都サルバドルは、1549年から1763年の間、同国最初の首都として欧州、アフリカ、米州の文化が融合する場となった。「サルバドル・デ・バイア歴史地区」は1985年、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された。１４日