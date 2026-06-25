２２日、第４回サプライチェーン博の会場に設けられた住友電工のブース。（北京＝新華社記者／許芸潁）【新華社北京6月25日】第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が22〜26日、北京で開かれている。住友電工は3年連続で出展し、今回はデジタルAI（人工知能）分野を中心に、技術交流や協力拡大を進めている。住友電工貿易（深圳）の今村武英董事長は新華社のインタビューに対し、サプライチェーン博はグロ