２３日、制限区域で運転手や乗客の身分証明書を確認する吉隆出入境辺防検査站（出入国検査所）の警察官。（ラサ＝新華社配信／何国偉）【新華社ラサ6月25日】中国西蔵自治区日喀則（シガツェ）市の吉隆口岸（通関地）は、今年の累計出入国者数が23日午前11時58分時点で累計10万人を超えた。前年同期比で12.9％の増加となった。吉隆口岸は中国・ネパール国境に位置する。今年に入り両国間の越境観光が全面的に再開され、国境付