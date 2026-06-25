日本なめられた！？元ブラジル代表FWのロナウド氏（49）がW杯決勝トーナメント1回戦の組み合わせに触れ、サッカー王国の対戦相手に日本かスウェーデンを希望したとESPNブラジルが23日に報じた。02年日韓大会得点王はYouTubeチャンネル「ロマーリオTV」で94年米国大会MVPのロマーリオ氏（60）と対談。1次リーグC組のブラジルが対戦の可能性があるF組の相手に関し「日本かスウェーデンは簡単に勝てる」と語った。32強による組み