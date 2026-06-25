気の緩みなくスウェーデン戦へ向かう森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。練習後に主将のDF板倉滉が取材に応じ、グループ最終節に向けた思いを語った。ここまでオランダ戦、チュニジア戦を戦い抜いてきた中で、板倉は「優勝を目指しているけど一戦一戦っていうところ。そこに対してのブレっていうところは絶対出ちゃ