記事ポイント全国69種から選んだ「音更大袖」発酵液は総イソフラボン量が一般品より多いランゲルハンス様細胞を増殖させ肌バリア機能維持に寄与することを発見制御型ランゲルハンス細胞誘導により皮膚の免疫バランスを整える働きを解明 ノエビアグループは、20年以上にわたる大豆イソフラボン研究を基盤に、北海道産丸大豆「音更大袖」の『豆乳由来発酵液』が皮膚の免疫バランスを整えることを解明しました。全国69種類の大豆