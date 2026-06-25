記事ポイントとろみではなく泡で保湿する新発想の化粧水で、べたつきにくく均一に広げられますミルクin処方と3種のセラミド配合で、もちっとしたうるおいが続きます香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用の無添加設計です マックスは、家族向けトータルケアブランド「無添加生活」シリーズから新商品「無添加ミルクin泡化粧水」を、2026年6月11日にAmazonにて先行発売しました。スキンケアと長年培ってきた泡技術