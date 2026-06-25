記事ポイント油彩原画30点を含む約50作品が大阪・東京の2会場で展示・販売新作版画7作品を両地域で初公開、入場無料で鑑賞できますライブペインティング動画と実際の画材も会場で特別公開 アートコレクションハウスは、イラストレーター・画家の長野剛氏による「長野剛 原画・版画展 〜歴史を創った「顔」、英雄たちが集う至高の空間〜」を、2026年7月に大阪と東京の2会場で順次開催します。大阪では初開催、東京では7年ぶり