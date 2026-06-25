記事ポイントガウディ没後100年を記念し、パラウ・グエルで「窓」企画展を2026年4月より開催学術監修・空間デザインを山村健准教授が一人で横断担当21_21 DESIGN SIGHTサテライト展は入場無料・2026年7月12日まで YKK APとパラウ・グエル―バルセロナ県議会は、2026年4月21日から10月25日まで、スペイン・バルセロナの世界遺産「パラウ・グエル(グエル邸)」の館内で企画展「ガウディ：未来をひらく窓」を開催しています。東京