気象庁は諫早市に、25日午前2時22分「レベル3 大雨警報」、午前2時52分「レベル４土砂災害危険警報」を発表しました。 現在発表中の県内の気象警報は、以下の通りです。 【長崎市】 レベル4 土砂災害危険警報 レベル2 大雨注意報 強風注意報 雷注意報 【諫早市】 レベル4 土砂災害危険警報 レベル3 大雨警報 強風注意報 雷注意報 【佐世保市（宇久地域を除く)】 レベル4 土砂災害危険警報 レベル2 大