カタール日本時間25日午前4時、B組3位のボスニア・ヘルツェゴビナと同4位カタールがシアトルで対戦する。【もっと読む】世界が日本に注目するようになってきた このW杯をクレージーにしてくれるのを楽しみにしているともに1分け1敗の勝ち点1。敗れれば1次リーグ敗退となり、引き分けでも突破は極めて厳しい。決勝トーナメント進出へ、勝利が絶対条件となる一戦だ。40歳のレジェンド、エディン・ジェコを擁するボスニア・ヘルツ