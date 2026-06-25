探査機「はやぶさ2」が7月5日に、小惑星の至近距離を通過するのに合わせ小惑星の地球衝突を防ぐプラネタリーディフェンスの技術を得るための実証実験を行います。JAXAは7月5日に「はやぶさ2」が地球から約1億km離れた小惑星「トリフネ」に接近し、中心部から約800メートルの至近距離を通過する「フライバイ」を行うことを明らかにしました。通過する際には画像を撮影して観測するとともに、地球に衝突しそうな小惑星に探査機をぶつ