県内では25日朝にかけて再び大雨となるおそれがあり、薩摩地方では土砂災害に厳重な警戒が必要です。 停滞する梅雨前線の影響で、県内には発達した雨雲がかかり続け、24日、薩摩地方で線状降水帯が発生し、薩摩川内市といちき串木野市では100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。 22日の降り始めからの雨量は25日午前1時時点で 川内で202ミリ、阿久根で196ミリ、出水で181．5ミリです。 県内では25日午前2時半現在、 レ