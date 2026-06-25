NY株式24日（NY時間13:05）（日本時間02:05） ダウ平均52046.80（+379.96+0.74%） ナスダック25655.79（+68.75+0.27%） CME日経平均先物69610（大証終比：+50+0.07%） 欧州株式24日終値 英FT100 10461.63（+32.78+0.31%） 独DAX 24740.36（-153.22-0.62%） 仏CAC40 8385.49（+44.78+0.54%） 米国債利回り 2年債 4.150（-0.049） 10年債 4.406（-0.091） 30年債 4.854