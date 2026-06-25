ＮＹ時間に入ってドル高の動きが一服する中、ポンドドルは１．３１ドル台後半まで買い戻されている。ただ、一時１．３１４０ドルまで下落するなど年初来安値を更新している。一方、ポンド円は２１２円台半ばに下落後、２１３円付近に買い戻されている。 イラン情勢への警戒感が後退し、原油相場も急落する中、英中銀の利上げ期待が後退。それに伴ってポンドドルは下値模索を強めている格好。足元の英経済指標が第２四半期の