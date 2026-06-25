気象台は、25日午前2時26分に、レベル３大雨警報をうきは市に発表しました。筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■福岡市●レベル２大雨注意報■大牟田市●レベル２大雨注意報■久留米市●レベル２大雨注意報■柳川市●レベル２大雨注意報■八女市●レベル２大雨注意報■大川市●レベル２大雨注意報■小郡市●レベル２大雨注意報■うきは市●レベル３大雨警報【発表】■朝倉市●