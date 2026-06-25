記事ポイント本館3室が2026年5月にフルリニューアル、客室サウナと源泉掛け流し温泉を完備特別室「翠林」はリビング・寝室・専用テラス・プライベート入口を備えた独立性の高い客室先着50組に次回宿泊20,000円分クーポンを贈呈するオープンキャンペーン実施中 奥湯河原 結唯が、2026年5月に本館のフルリニューアルを完了し、新たに3室をオープンしました。新客室のコンセプトは「自然と共鳴する私邸型ラグジュアリー」。客室