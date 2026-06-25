記事ポイント馬油100%石けん素地の濃密ジェルで毛穴洗浄自社有機農場産ヘチマ水・垂水温泉水を配合2度のモニターを経て定番商品化 ネオナチュラルは、昨年限定販売し大きな反響を集めたジェル洗顔「フローラジェリーソープ」を定番化し、2026年6月15日（月）より一般発売しています。馬油生まれの無添加石けんのやさしさと、塗って流すだけのジェルの使いやすさを両立した洗顔料で、ウェブ先行は2026年6月1日（月）朝10時から