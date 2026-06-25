記事ポイント独自の網目状加工で厚みがありながら噛み砕きやすい食感のポテトチップス3種類の唐辛子をブレンドし、にんにく・チキンの旨味を重ねた旨辛フレーバー2026年6月16日（火）から期間限定で全国発売、内容量98g ブルボン「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」 商品名：ガチじゃが旨辛HOTチリ味内容量：98g発売日：2026年6月16日（火）全国発売価格：オープンプライス販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア