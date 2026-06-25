記事ポイント16枚羽根構造で50dB以下の超静音設計を実現左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体をカバー12V・24V対応2モデル展開、クリップ式ワンタッチ設置 MAXWINが、好評につき一時品切れとなっていたクリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷を発表しました。Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの各販売チャンネルで購入できます。 MAXWIN「K-FAN10」 型番：K-FAN10-12V（12V車用）／K-FAN10