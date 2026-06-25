記事ポイントG-SHOCKが「Your Beat, Your Life.」キャンペーンを2026年6月10日より展開XG・堀米雄斗ら4組がアンバサダーとして参加スペシャルムービーを公式HPおよびSNSで順次公開 カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」より、「Your Beat, Your Life.」をテーマにしたグローバルキャンペーンを2026年6月10日から順次展開しています。XG、堀米雄斗、五十嵐カノア、RUSHBALLの4組をアンバサダーに起用し、自らの鼓動に従